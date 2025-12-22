Известный российский специалиста Валерий Непомнящий дал свою оценку работе руководства «Спартака».

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«У "Спартака" очень серьёзно укомплектованный и наигранный состав. Нужно было просто психологически и эмоционально удержать планку после побед, когда они выигрывали сложные матчи. Это и упрёк в сторону журналистов, которые строго подходили к оценке игроков, и к поведению Станковича — это ещё больше возбуждало. "Спартак" — клуб, который всегда на протяжении длительной истории был народной командой.

Это было в позитивном ключе. А сейчас болельщики "Спартака" оторваны от команды, они не сопереживают и поддаются этим влияниям, когда все слишком требовательны к игрокам. Тренеры не выдерживают этого давления. И самое важное — в руководстве "Спартака" есть изъяны, нет спокойствия, уверенности и семейного состояния. Мне досадно: "Спартак" — команда, которая реально должна претендовать на золото РПЛ, борется, чтобы остаться в первой шестёрке», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» сейчас располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.