Таким образом, клуб из Неаполя в третий раз в истории выиграл Суперкубок Италии, до этого команда побеждала в 1990 и 2014 годах.

Открыл счет в игре Давид Нерес на 39-й минуте встречи. Окончательный результат установил тот же Нерес на 57-й минуте.

В финальном матче за Суперкубок Италии «Наполи» в Саудовской Аравии переиграл «Болонью» со счетом 2:0.

