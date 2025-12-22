В финальном матче за Суперкубок Италии «Наполи» в Саудовской Аравии переиграл «Болонью» со счетом 2:0.
Открыл счет в игре Давид Нерес на 39-й минуте встречи. Окончательный результат установил тот же Нерес на 57-й минуте.
Результат матча
НаполиНеаполь2:0БолоньяБолонья
1:0 Давид Нерес 39' 2:0 Давид Нерес 57'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус (Алессандро Буонджорно 84'), Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес 68'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Элиф Элмас (Ноа Ланг 68'), Маттео Политано, Давид Нерес (Паскуале Маццокки 79'), Расмус Хёйлунн
Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Торбьёрн Хеггем, Эмиль Хольм, Николо Камбьяги (Джонатан Роу 69'), Томмазо Побега, Льюис Фергюсон (Тёйс Даллинга 69'), Сантьяго Кастро (Чиро Иммобиле 79'), Йенс Одгор (Никола Моро 46'), Риккардо Орсолини (Бенхамин Домингес 80')
Жёлтые карточки: Торбьёрн Хеггем 44' (Болонья), Николо Камбьяги 50' (Болонья)
Таким образом, клуб из Неаполя в третий раз в истории выиграл Суперкубок Италии, до этого команда побеждала в 1990 и 2014 годах.