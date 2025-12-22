Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о перспективах голкипера Матвея Сафонова стать первым номером в воротах парижан.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

«Сафонов верил, что сможет быть первым номером. Этот момент произошел совсем не случайно. Он долго и упорно шел к нему. Этот матч стал поворотным моментом, о Сафонове начали говорить во всем мире.

После этой игры стало ясно, кто номер один в ПСЖ. Этот матч все расставил по своим местам», — сказал Кафанов «Матч ТВ».

Напомним, что Сафонов играл в воротах ПСЖ в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.). В серии пенальти россиянин отразил 4 из 5 одиннадцатиметровых ударов и был признан лучшим игроком встречи.

После этого поединка стало известно, что Сафонов получил травму.