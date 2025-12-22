Российский комментатор Виктор Гусев высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева.

Ролан Гусев — исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» globallookpress.com

«У него (Ролана Гусева) есть задатки, ведь не зря же, убирая его с должности исполняющего обязанности главного тренера, его всё равно оставляют в тренерском штабе, значит, это ценная фигура. Он очень достойный специалист, дайте ему немного времени.

У него очень хорошая статистика, вот эти восемь матчей — четыре тогда, четыре сейчас — статистика великолепная. Оставьте, дайте ему тренировать», — приводит слова Гусева ТАСС.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге московское «Динамо» занимает 10-е место в таблице с 21 очками в активе.