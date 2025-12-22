Бывший футболист сборной России и «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о самом талантливом игроке, с которым выступал за одну команду.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Пусть будет Промес. Потому что мы понимали: когда он заходил в центр, я уходил на край — наш треугольник работал. Некоторые говорили, что тот, кто попадал к нам на фланг, оказывался в "дурдоме". Потому что мы постоянно менялись, и соперники не могли понять, кто у нас где играет.

Спрашивали: "Что ты тут слева делаешь в защите? Почему Промес в центре? Этот там бегает, другой — тут". Мы всё время договаривались и менялись. Это была не одна "посиделочка" — нужно было решить вопрос, фишки подвигать. Мы сидели, общались, договаривались, и сразу всем было понятно, кто куда уходит», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков вместе с Промесом были партнерами по «Спартаку» с 2014 по 2018 год.