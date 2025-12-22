В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» вырвала победу у «Дженоа» со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на четвертой компенсированной минуте, а его автором стал Исан Хин.
Отметим, что «Дженоа» с 3-й минуте играл в меньшинстве из-за удаления Николы Леали.
Результат матча
ДженоаГенуя0:0АталантаБергамо
Дженоа: Никола Леали, Алессандро Маркандалли, Себастиан Отоа, Хоан Васкес, Брук Нортон-Каффи, Аарон Мартин (Даниэле Соммарива 5'), Мортен Френнруп, Руслан Малиновский (Мортен Торсби 67'), Микаэль Эллертссон, Калеб Экубан (Лоренцо Коломбо 67'), Витор Оливейра (Патрицио Мазини 83')
Аталанта: Эдерсон (Марко Брешианини 82'), Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони (Никола Залевский 69'), Давиде Дзаппакоста (Камал Дин Сулемана 69'), Зеад Колашинац (Никола Крстович 82'), Исак Хин, Шарль Де Кетеларе, Юнус Муса, Мартен де Рон, Джанлука Скамакка, Дэниел Мальдини (Лазар Самарджич 57')
Жёлтые карточки: Мортен Торсби 85' — Лазар Самарджич 60', Никола Залевский 79'
Красная карточка: Никола Леали 3' (Дженоа)
В активе «Аталанты» теперь 22 очка. Команда из Бергамо занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 14 баллами идет 17-м.