В Генуе встречаются команды, которые явно иначе представляли себе сезон. «Дженоа» всё ещё балансирует у зоны вылета, но с приходом нового тренера начинает напоминать боеспособный коллектив. «Аталанта» же, несмотря на еврокубковые амбиции и привычный статус крепкого претендента на верхнюю половину таблицы, пока застряла внизу и только в декабре подала признаки перезагрузки. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

20' Эллертссону досталось от Скамакки в штрафной, слишком высоко поднял ногу нападающий.

19' Эдерсон попал в ногу Френдрупа, мяч ушёл на угловой.

18' Карнезекки пришлось выбегать за пределы штрафной и выбивать мяч, неуверенно сыграл Маркандалли на перехвате.

17' Васкес пробил головой после навеса Малиновского с углового, Карнезекки на месте!

15' Эдерсон сбил Френдрупа на своей половине, ещё один штрафной подадут хозяева.

13' Де Кетеларе навесил в штрафную, никого не оказалось на дальней штанге.

12' Не получилась подача у Малиновского, выбил мяч из штрафной Хин.

12' Малиновский получил по ногам от Хина на левом фланге, штрафной подаст «Дженоа».

11' Дзаппакоста боролся с Малиновским после отскока из штрафной, в итоге от игрока «Аталанты» мяч ушёл за лицевую.

10' Де Рон с левой пробил в ближний угол, тащит Соммарива!

08' Хин нарушил правила в центре поля, грубо встретил Экубана при приёме.

06' Скамакка пробил со штрафного – выше ворот.

05' Соммарива выходит вместо Карикола, левого защитника решил снять Де Росси в пользу вратаря.

03' Удалён с поля Леали! «Аталанта» в два касания убежала в контратаку после углового соперника, Де Кетеларе выбил вперёд, Мальдини подхватил мяч и выходил 1 на 1 с вратарём, а тот снёс итальянца метрах в 25 от своих ворот. Вот это начало, вдесятером продолжит «Дженоа»!

02' Угловой заработали хозяева.

01' «Аталанта» начала с центра поля, поехали!

До матча

22:45 В Генуе сегодня около 11 градусов, но есть опасность сильного ветра. Посмотрим, скажется ли это на игре.

22:20 Судейская бригада матча: главный арбитр – Росарио Абиссо, ассистенты — Витторио ди Джиола и Клаудио Бароне, четвёртый арбитр — Матео Маркетти, ВАР – Матео Гарильо, АВАР — Валерио Марини.

22:00 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Дженоа»: Леали, Маркандалли, Отоа, Васкес, Нортон-Каффи, Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Карикол, Витинья, Экубан.

«Аталанта»: Карнезекки, Колашинац, Хин, Дзаппакоста, Бернаскони, Эдерсон, Де Рон, Муса, Мальдини, Де Кетеларе, Скамакка.

«Дженоа»

Назначение Даниэле Де Росси постепенно меняет облик «грифонов». Команда стала смелее в атаке и заметно прибавила в интенсивности, за шесть последних туров Серии A генуэзцы забили двенадцать мячей — резкий контраст с первой частью сезона, когда голы давались с огромным трудом. Даже в недавнем поражении от «Интера» на «Луиджи Феррарис» хозяева выглядели конкурентоспособно и до последнего держали фаворита в напряжении.

Турнирное положение по-прежнему тревожное, победа дома всего одна за восемь матчей, но психологический фон уже иной. «Дженоа» выбралась из зоны вылета и теперь играет с ощущением, что очки можно и нужно брать даже у более статусных соперников. Проблема в том, что именно «Аталанта» остаётся для клуба крайне неудобным оппонентом, одиннадцать матчей подряд без побед в лиге и недавний вылет из Кубка Италии лишь усиливают желание взять реванш.

«Аталанта»

Бергамаски приезжают в Геную на волне декабрьского подъёма. При Раффаэле Палладино команда выиграла пять из семи матчей, уверенно обыграла «Челси» в Лиге чемпионов и постепенно возвращает себе узнаваемый атакующий стиль. Символом этого возрождения стал Джанлука Скамакка, который после восстановления от травмы уже поучаствовал в пяти голах за четыре игры и вновь выглядит ключевой фигурой впереди.

Тем не менее выездная форма в чемпионате остаётся слабым местом, три подряд поражения на чужих полях не позволяют «Аталанте» подняться выше середины таблицы. История встреч в Генуе, правда, на стороне гостей — семь побед в девяти последних визитах, включая прошлогодний успех, — но кадровые потери в обороне и отсутствие Адемолы Лукмана добавляют неопределённости.

