прогноз на матч Серии A, ставка за 2.57

21 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» проводят блеклый сезон. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Грифоны» уступили «Интеру» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Удинезе» (2:1). Да и поединок с «Аталантой» завершился коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дженоа» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Грифоны» крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Дженоа» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Грифоны» постараются зацепиться за очки.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски сражаются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» набрал 19 очков в 15 поединках. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аталанта» переиграла «Кальяри» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Челси» (2:1). А вот чуть ранее она была бита нестабильной «Вероной» (1:3).

При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бергамаски в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Аталанта» победила в 2 матчах кряду. Вот только проблемы с реализацией пока не решены.

Бергамаски уже 7 долгих лет не проигрывают «Дженоа». Да и в нынешней диспозиции команда едет за тремя очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бергамаски намерены подтянуться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

Бергамаски победили в 2 последних матчах

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

«Дженоа» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: «Аталанта» бьется за выход в еврокубки, так что наверняка сразу полетит к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Дженоа».

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10