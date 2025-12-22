Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев высказал свое мнение по поводу вручение ежегодной премии «СЭ» «Лучший футболист года в России» хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Присоединяюсь к этому выбору. Батраков, конечно, яркая фигура в российском футболе и "Локомотиве". Будем надеяться, что это только начало его большого пути. У него большие перспективы, он талантливый футболист, показывающий стабильную игру на высоком уровне. Хочется пожелать ему крепкого здоровья», — сказал Газзаев «СЭ».

В этом году 20-летний Батраков провел 46 матчей за свой клуб, забил в них 21 гол и сделал 11 ассистов. Сейчас на портале Transfermarkt хавбека оценивают в 25 млн евро.