«Торино» в гостях обыграл «Сассуоло» в матче 16-го тура Серии А — 1:0.
Единственный гол в матче забил Никола Влашич с пенальти на 66-й минуте.
Результат матча
СассуолоСассуоло0:1ТориноТурин
0:1 Никола Влашич 66' пен.
Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг (Фали Канде 79'), Астер Вранкс (Лука Липани 63'), Неманья Матич, Кристиан Вольпато (Алиу Фадера 78'), Валид Шеддира (Лука Моро 63'), Арман Лорьенте (Николас Пьерини 79'), Исмаэль Коне
Торино: Альберто Палеари, Маркус Педерсен, Ардиан Исмайли, Гильермо Марипан, Никола Влашич, Валентин Лацаро, Кристьян Аслани, Гвидас Гинейтис (Джованни Симеоне 58'), Адриен Тамез, Че Адамс, Дуван Сапата (Иван Илич 58')
Жёлтые карточки: Неманья Матич 32', Себастьян Валюкевич 38', Джей Идзес 76' — Иван Илич 72'
«Торино» поднялся на 12-е место в Серии А, набрав 20 очков. «Сассуоло» с 21 баллом опустился на 10-ю позицию в турнирной таблице.