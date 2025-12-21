Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес считает, что в игре 17-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:1) его команда могла взять очко, если бы ей немного повезло.

Дэвид Мойес
Дэвид Мойес globallookpress.com

«Мы совершили глупый пенальти.  Это был тот день, когда многое просто не сложилось и не пошло нам на пользу.  Несколько наших игроков получили травмы.  Судья свистел в их пользу.  Не думаю, что "Арсенал" создавал нам много проблем до пенальти.  Скорее уж мы начали лучше "Арсенала".  Но это было плохое решение Джейка О'Брайена — поднять руки, что все усложнило.  Кажется, это был первый угловой в матче», — сказал Мойес сразу после игры.

После 17 туров «ириски» располагаются на 9-м месте в таблице АПЛ.  В следующем матче она сыграет на выезде с «Бернли».