«Торино» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Луке Марьянуччи. Об этом сообщает Football Italia.

Лука Марьянуччи globallookpress.com

Стало известно, что руководство «неаполитанцев» еще не приняло решения по будущему Марьянуччи.

Сам футболист готов пополнить состав «Торино», надеясь получить больше игрового времени, чем в стане неаполитанцев. «Быки» уже пытались приобрести Марьянуччи прошлым летом, но трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Наполи» только 1 матч в Серии А и не отметился результативными действиями.