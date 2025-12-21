Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу спортивного директора «Динамо» Желько Бувача.
«Когда я прихожу на стадион, то вижу Бувача, здороваюсь. У них хороший тандем с генеральным директором Пивоваровым. В клубе хороший контакт. Бувач достаточно эффективно работал в "Динамо". К нему все хорошо относятся, включая консультативный совет, который возглавляет Степашин. У меня самое благоприятное впечатление от Бувача. Я за то, чтобы его оставили», — цитирует Колоскова «Советский спорт».
Ранее появилась информация, что «бело-голубые» хотят продлить контракт с функционером.