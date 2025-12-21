Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил работу спортивного директора «Динамо» Желько Бувача.

Желько Бувач
Желько Бувач globallookpress.com

«Когда я прихожу на стадион, то вижу Бувача, здороваюсь.  У них хороший тандем с генеральным директором Пивоваровым.  В клубе хороший контакт.  Бувач достаточно эффективно работал в "Динамо".  К нему все хорошо относятся, включая консультативный совет, который возглавляет Степашин.  У меня самое благоприятное впечатление от Бувача.  Я за то, чтобы его оставили», — цитирует Колоскова «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что «бело-голубые» хотят продлить контракт с функционером.