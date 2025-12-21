Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ответил на вопрос о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

Унаи Эмери
Унаи Эмери globallookpress.com

«Реалистично оценивать нужно наши возможности и потенциал.  Мы играли против таких команд, как "Арсенал" и "Манчестер Сити" — да, мы обыгрывали их дома, но у них колоссальный тактический уровень и игроки высочайшего класса.  У нас тоже есть качество, но быть претендентами на титул наравне с ними — это не наша реальность.  Мы не претенденты.  Мы здесь, потому что великолепно конкурируем: игроки полностью сосредоточены на каждом матче, на том, что мы стараемся выстроить, и действуют стабильно.  Уже примерно три года мы держим уровень», — цитирует Эмери ВВС.

«Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе.  Выше находятся только «Арсенал» и «Манчестер Сити».