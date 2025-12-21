«Астон Вилла» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «львов» дублем отметился Морган Роджерс, отличившись на 45-й и 57-й минутах.
Единственный гол у «Манчестер Юнайтед» записал на свой счет Матеус Кунья на 45+3-й минуте.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем2:1Манчестер ЮнайтедМанчестер
1:0 Морган Роджерс 45' 1:1 Матеус Кунья 45+3' 2:1 Морган Роджерс 57'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Виктор Линделёф, Ян Матсен (Лука Динь 75'), Бубакар Камара (Ламаре Богард 88'), Мэтти Кэш, Амаду Онана (Эмилиано Буэндия 84'), Джон МакГинн (Эванн Гессан 84'), Юри Тилеманс, Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Дониелл Мален 75')
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Патрик Доргу, Диогу Далот, Люк Шоу, Эйден Хевен, Лени Йоро (Shea Lacey 84'), Мэйсон Маунт, Бруну Фернандеш (Лисандро Мартинес 46'), Мануэль Угарте (Джошуа Зиркзее 73'), Беньямин Шешко (Jack Fletcher 73'), Матеус Кунья
Жёлтые карточки: Ламаре Богард 90+2' — Мануэль Угарте 68', Диогу Далот 72'
После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 7-й позиции (26).