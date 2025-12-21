После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 7-й позиции (26).

Единственный гол у «Манчестер Юнайтед» записал на свой счет Матеус Кунья на 45+3-й минуте.

В составе «львов» дублем отметился Морган Роджерс , отличившись на 45-й и 57-й минутах.

«Астон Вилла» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

