Главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда поделился мнением о судейских решениях в матче 17-го тура испанской Примеры против «Реала» (2:0).

Матиас Алмейда — главный тренер «Севильи» globallookpress.com

«Я не клоун в цирке. У меня есть опыт в футболе. У меня есть опыт как у мужчины. (Красная карточка) меня задевает, и я обязан об этом рассказать, потому что скажут, что оскорбил судью.

Сегодня судья был очень плох. Поздравляю "Реал" с победой, не говорю, что они извлекли из этого выгоду. Но я против настолько плохого судейства. Вот почему меня удалили.

(Судья) сказал, им надоело, что я говорю с ними неуважительно. Если есть неуважение, давайте выскажемся. Если есть грубость, давайте выскажемся. У меня есть ценности», — приводит слова Альмейды ESPN.

После этого матча «Севилья» занимает 9-е место в таблице Примеры с 20-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Леванте» 4-го января 2026-го года.