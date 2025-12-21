«Реал» одержал победу над «Севильей» (2:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

У «сливочных» голы записали на свой счет Джуд Беллингем на 38-й минуте и Килиан Мбаппе на 86-й минуте с пенальти.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 2:0 Севилья Севилья 1:0 Джуд Беллингхэм 38' 2:0 Килиан Мбаппе 86' пен. Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио ( David Jimenez 90' ), Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Арда Гюлер ( Эдуардо Камавинга 72' ), Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм, Дин Хейзен, Родриго, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ( Гонсало Гарсия 83' ) Севилья: Одиссеас Влаходимос, Батиста Менди ( Кике Салас 84' ), Габриэль Суасо ( Oso 60' ), Маркан, Хосе Анхель Кармона ( Альфон Гонсалес 84' ), Хуанлу Санчес, Джибриль Соу, Люсьен Агум ( Аднан Янузай 84' ), Неманья Гудель, Алексис Санчес, Исаак Ромеро ( Пеке 70' ) Жёлтые карточки: Родриго 41', Рауль Асенсио 60' — Хосе Анхель Кармона 34', Маркан 37', Люсьен Агум 70', Джибриль Соу 90+1' Красная карточка: Маркан 68' (Севилья)

Статистика матча 8 Удары в створ 5 7 Удары мимо 5 53 Владение мячом 47 6 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 13 Фолы 19

После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе. «Севилья» — на 9-й строчке с 20-ю баллами.