«Реал» одержал победу над «Севильей» (2:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.
У «сливочных» голы записали на свой счет Джуд Беллингем на 38-й минуте и Килиан Мбаппе на 86-й минуте с пенальти.
Результат матча
Реал МадридМадрид2:0СевильяСевилья
1:0 Джуд Беллингхэм 38' 2:0 Килиан Мбаппе 86' пен.
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио (David Jimenez 90'), Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Арда Гюлер (Эдуардо Камавинга 72'), Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм, Дин Хейзен, Родриго, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Гонсало Гарсия 83')
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Батиста Менди (Кике Салас 84'), Габриэль Суасо (Oso 60'), Маркан, Хосе Анхель Кармона (Альфон Гонсалес 84'), Хуанлу Санчес, Джибриль Соу, Люсьен Агум (Аднан Янузай 84'), Неманья Гудель, Алексис Санчес, Исаак Ромеро (Пеке 70')
Жёлтые карточки: Родриго 41', Рауль Асенсио 60' — Хосе Анхель Кармона 34', Маркан 37', Люсьен Агум 70', Джибриль Соу 90+1'
Красная карточка: Маркан 68' (Севилья)
После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе. «Севилья» — на 9-й строчке с 20-ю баллами.