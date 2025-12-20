Экс-левый защитник и капитан «Милана», ныне выступающий за «Аль-Хиляль», Тео Эрнандес поделился мотивами своего перехода.

Тео Эрнандес в «Милане» globallookpress.com

«Я не хотел уходить из "Милана". Я был готов остаться, однако, когда тебе звонят из руководства и говорят, что исключат из состава, если ты не уйдешь… В данной ситуации у меня не было другого выбора — пришлось искать новый клуб. Пока в "Милане" находятся определенные люди, я не вернусь», — цитирует Эрнандеса La Gazzetta dello Sport.

В июле 2023 года французский футболист покинул «Милан» и заключил соглашение с клубом из Саудовской Аравии. Игрок обороны выступал за «Милан» на протяжении шести лет.