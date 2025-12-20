Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту высказался о текущем положении дел команды в АПЛ.

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

«Мы в зоне вылета на Рождество? Такова реальность. С этим нужно столкнуться. Сейчас важно восстановиться и подготовиться к матчу против "Фулхэма". Нам предстоит много работы. Я сосредоточен на том, как нужно действовать, как мы выступаем, как улучшить игру и футболистов. Матчи в рождественский период крайне важны», — сказал Эшпириту Санту Sky Sports.

В настоящий момент «Вест Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.