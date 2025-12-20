Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту высказался о текущем положении дел команды в АПЛ.

Нуну Эшпириту Санту
Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

«Мы в зоне вылета на Рождество?  Такова реальность.  С этим нужно столкнуться.  Сейчас важно восстановиться и подготовиться к матчу против "Фулхэма".  Нам предстоит много работы.  Я сосредоточен на том, как нужно действовать, как мы выступаем, как улучшить игру и футболистов.  Матчи в рождественский период крайне важны», — сказал Эшпириту Санту Sky Sports.

В настоящий момент «Вест Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.