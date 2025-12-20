Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Сент-Джеймс Парк» уже видел громкие камбеки и раньше, но этот матч вышел особенно показателен именно для «Ньюкасла». Команда Эдди Хау провела почти идеальные первые двадцать минут, быстро оформила 2:0 и будто вернула себе привычный стиль с тонкими передачами из центра и агрессивным прессингом. А потом игра перевернулась, «Челси» после перерыва вышел собранным и добыл ничью, причём в какой-то момент гости выглядели ближе к третьему голу, чем хозяева к победному.

Результат матча

НьюкаслНьюкасл-на-ТайнеНьюкасл2:2ЧелсиЧелсиЛондон
1:0 Ник Вольтемаде 4' 2:0 Ник Вольтемаде 20' 2:1 Рис Джеймс 49' 2:2 Жоао Педро 66'
Ньюкасл:  Арон Ремсдейл,  Малик Тшау,  Фабиан Шер,  Льюис Майли,  Льюис Холл,  Сандро Тонали,  Бруно Гимарайнс,  Джейкоб Рэмси (Джозеф Уиллок 89'),  Джейкоб Мёрфи (Йоан Висса 73'),  Ник Вольтемаде (Энтони Эланга 73'),  Энтони Гордон (Харви Льюис Барнс 72')
Челси:  Роберт Санчес,  Рис Джеймс,  Марк Кукурелья,  Мало Гюсто (Энцо Фернандес 55'),  Жоао Педро,  Алехандро Гарначо,  Коул Палмер (Андрей Сантос 80'),  Мойсес Кайседо,  Весли Фофана,  Трево Чалоба,  Педру Нету
Жёлтые карточки:  Фабиан Шер 61',  Йоан Висса 77',  Льюис Холл 86'  —  Роберт Санчес 7',  Алехандро Гарначо 27',  Мало Гюсто 45',  Мойсес Кайседо 70',  Андрей Сантос 82',  Жоао Педро 83'

У «Ньюкасла» в этом сезоне нечасто получается так агрессивно и сконцентрировано начать матч.  Уже на 4-й минуте Энтони Гордон обокрал Уэсли Фофана, мяч ушёл направо, Джейкоб Мёрфи подал, Гордон пробил — Роберт Санчес спас, но отбил перед собой.  Ник Вольтемаде добил с лёта, и стадион мгновенно переключился с тревоги последних недель.

Первый гол Вольтемаде
Первый гол Вольтемаде globallookpress.com

Самым важным в этом отрезке был даже не счёт, а рисунок игры команды Хау.  Тонали впервые за какое-то время выглядел дирижёром, который не просит мяч, а забирает его сам и задаёт темп.  «Ньюкасл» находил вертикальные передачи, не терял темп, а Гордон, которого в последние недели часто ругали, наконец-то стал реальным источником опасности у ворот соперника.

Вольтемаде оформляет второй, «Челси» ждёт перерыв

Второй гол случился уже на 20-й минуте, и снова через Гордона.  Он выиграл эпизод у Риса Джеймса, подал, а Вольтемаде вытянул ногу и подправил мяч в дальний угол, Санчес бы не достал.  Праздник слегка отложили, ВАР долго проверял офсайд.  Да ещё и полуавтоматическая система, как стало известно после матча, дала сбой, поэтому решение тянули почти три минуты.

Ник Вольтемаде
Ник Вольтемаде globallookpress.com

У «Челси» в эти минуты вспыхивал только Коул Палмер.  Стенками, короткими передачами, попытками собрать вокруг себя хоть какую-то структуру.  Остальные слишком часто проигрывали дуэли и второй мяч, а в защите действовали так, будто ждут перерыва.  Симптоматичный эпизод перед самым свистком — Палмер упал и получил повреждение, часть игроков «Челси» на секунду остановилась, ожидая, что игру прервут.

И за это почти сразу лондонцев наказали.  «Ньюкасл» провёл молниеносную атаку, Гордон закинул на Вольтемаде, тот не попал в створ.  Роберт Санчес в ярости предъявлял за пассивность своим защитникам — и даже схватил жёлтую карточку.  За весь первый тайм у «Челси» мелькнул один опасный эпизод, Педру Нету даже отправил мяч в сетку, но гол отменили из-за очевидной игры рукой.

«Ньюкасл» — «Челси»
«Ньюкасл» — «Челси» globallookpress.com

Джеймс переворачивает матч после перерыва, «Челси» сравнивает

То, что «Челси» изменится, стало ясно почти сразу после выхода из раздевалки.  Команда добавила скорости без мяча и включилась в прессинг с осознанием, что первый тайм был не провалом, а ошибкой в настройках.  Лидером этого рывка стал Рис Джеймс, буквально одним ударом со штрафного.  Мяч перелетел стенку, закрутился и резко нырнул вниз, а Аарон Рамсдейл не достал.

Гол Джеймса со штрафного
Гол Джеймса со штрафного globallookpress.com

Гол будто активировал ещё и тех, кто до перерыва почти не был заметен.  Мойсес Кайседо стал чаще протаскивать мяч через центр, Кукурелья начал смелее подниматься по левому флангу, а Нету перестал существовать только эпизодами и начал растягивать оборону.  В какой-то момент матч стал похож на качели, где хозяева уже не могли так же спокойно успокаивать игру через центр, как в первые двадцать минут.

Самый обсуждаемый эпизод второго тайма — падение Гордона в штрафной после жёсткого контакта с Трево Чалобой.  Со стороны это выглядело как столкновение без попытки сыграть в мяч, «Ньюкасл» требовал пенальти, стадион завёлся, но решения от ВАР не было.  И почти сразу после этого «Челси» сравнял.

В этот момент к камбеку лондонцев добавилась ещё одна сюжетная ветка.  Жоау Педру, которого Хау действительно хотел подписать летом, украл у «Ньюкасла» победу.  До Рождества в Англии ещё пять дней, но аналогия с Гринчем напрашивается сама собой.  Роберт Санчес рискнул после углового и выбил мяч на бразильца, тот головой принял мяч на ход (!) и одновременно обыграл Малика Тшау, а потом спокойно покатил в дальний угол мимо Рамсдейла.  Этот гол не ощущался случайным, а Жоау Педру проявил ровно то хладнокровие, которого «Челси» не хватало в первом тайме.

Гол Жоау Педру
Гол Жоау Педру globallookpress.com

Шанс на победу был у обоих, а свисток встретили гулом

После 2:2 игра слегка притормозила, обеим командам не хотелось отпускать хоть какой-то результат.  «Ньюкасл» пытался вернуть себе темп заменами, «Челси» отвечал тем, что не откатывался слишком низко и продолжал искать быстрый выход в атаку.  У хозяев были моменты, которые могли всё исправить.  Самый яркий — когда Йоан Висса вывел Харви Барнса 1 на 1 с Санчесом, но Рис Джеймс прочитал эпизод и достал мяч в идеальном подкате.  Капитан «Челси» добавил к голу блестящий оборонительный хайлайт, который в таком матче едва ли не ценее забитого мяча.

А ближе к финалу Барнс обязан был выводить «Ньюкасл» вперёд.  Мёрфи блестяще нашёл Харви на дальней штанге, но тот не попал в пустой угол с лёта, уже никакой Рис Джеймс бы не помешал.  В этот момент камера поймала реакцию Хау — тренер обхватил лицо руками, будто бы с ощущением, что уже слишком много раз видел похожие концовки.  «Челси» тоже мог забрать победу, Рамсдейл часто вступал в игру, но какого-то одного стопроцентного шанса не было.  А в добавленное время «Ньюкасл» вновь просил пенальти, теперь после эпизода с Барнсом и Джеймсом, плюс была проверка на возможную красную, но итог тот же — ВАР молчит.

Голевой момент Барнса
Голевой момент Барнса globallookpress.com

Ничья вряд ли нравится и Хау, и Мареске, но в контексте матча, конечно, для «Челси» этот результат важнее.  «Ньюкасл» снова упустил преимущество — уже 13 очков, которые команда Хау потеряла, ведя в счёте.

«Челси» был далёк от своей идеальной игры, но показал очень взрослую реакцию на провал в первом тайме.  Тем не менее, удержать четвёртую строчку «синим» теперь будет намного труднее.