«Сент-Джеймс Парк» уже видел громкие камбеки и раньше, но этот матч вышел особенно показателен именно для «Ньюкасла». Команда Эдди Хау провела почти идеальные первые двадцать минут, быстро оформила 2:0 и будто вернула себе привычный стиль с тонкими передачами из центра и агрессивным прессингом. А потом игра перевернулась, «Челси» после перерыва вышел собранным и добыл ничью, причём в какой-то момент гости выглядели ближе к третьему голу, чем хозяева к победному.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:2 Челси Лондон 1:0 Ник Вольтемаде 4' 2:0 Ник Вольтемаде 20' 2:1 Рис Джеймс 49' 2:2 Жоао Педро 66' Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Малик Тшау, Фабиан Шер, Льюис Майли, Льюис Холл, Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Джейкоб Рэмси ( Джозеф Уиллок 89' ), Джейкоб Мёрфи ( Йоан Висса 73' ), Ник Вольтемаде ( Энтони Эланга 73' ), Энтони Гордон ( Харви Льюис Барнс 72' ) Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Мало Гюсто ( Энцо Фернандес 55' ), Жоао Педро, Алехандро Гарначо, Коул Палмер ( Андрей Сантос 80' ), Мойсес Кайседо, Весли Фофана, Трево Чалоба, Педру Нету Жёлтые карточки: Фабиан Шер 61', Йоан Висса 77', Льюис Холл 86' — Роберт Санчес 7', Алехандро Гарначо 27', Мало Гюсто 45', Мойсес Кайседо 70', Андрей Сантос 82', Жоао Педро 83'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 6 Удары мимо 5 47 Владение мячом 53 6 Угловые удары 4 2 Офсайды 0 13 Фолы 14

У «Ньюкасла» в этом сезоне нечасто получается так агрессивно и сконцентрировано начать матч. Уже на 4-й минуте Энтони Гордон обокрал Уэсли Фофана, мяч ушёл направо, Джейкоб Мёрфи подал, Гордон пробил — Роберт Санчес спас, но отбил перед собой. Ник Вольтемаде добил с лёта, и стадион мгновенно переключился с тревоги последних недель.

Первый гол Вольтемаде globallookpress.com

Самым важным в этом отрезке был даже не счёт, а рисунок игры команды Хау. Тонали впервые за какое-то время выглядел дирижёром, который не просит мяч, а забирает его сам и задаёт темп. «Ньюкасл» находил вертикальные передачи, не терял темп, а Гордон, которого в последние недели часто ругали, наконец-то стал реальным источником опасности у ворот соперника.

Вольтемаде оформляет второй, «Челси» ждёт перерыв

Второй гол случился уже на 20-й минуте, и снова через Гордона. Он выиграл эпизод у Риса Джеймса, подал, а Вольтемаде вытянул ногу и подправил мяч в дальний угол, Санчес бы не достал. Праздник слегка отложили, ВАР долго проверял офсайд. Да ещё и полуавтоматическая система, как стало известно после матча, дала сбой, поэтому решение тянули почти три минуты.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

У «Челси» в эти минуты вспыхивал только Коул Палмер. Стенками, короткими передачами, попытками собрать вокруг себя хоть какую-то структуру. Остальные слишком часто проигрывали дуэли и второй мяч, а в защите действовали так, будто ждут перерыва. Симптоматичный эпизод перед самым свистком — Палмер упал и получил повреждение, часть игроков «Челси» на секунду остановилась, ожидая, что игру прервут.

И за это почти сразу лондонцев наказали. «Ньюкасл» провёл молниеносную атаку, Гордон закинул на Вольтемаде, тот не попал в створ. Роберт Санчес в ярости предъявлял за пассивность своим защитникам — и даже схватил жёлтую карточку. За весь первый тайм у «Челси» мелькнул один опасный эпизод, Педру Нету даже отправил мяч в сетку, но гол отменили из-за очевидной игры рукой.

«Ньюкасл» — «Челси» globallookpress.com

Джеймс переворачивает матч после перерыва, «Челси» сравнивает

То, что «Челси» изменится, стало ясно почти сразу после выхода из раздевалки. Команда добавила скорости без мяча и включилась в прессинг с осознанием, что первый тайм был не провалом, а ошибкой в настройках. Лидером этого рывка стал Рис Джеймс, буквально одним ударом со штрафного. Мяч перелетел стенку, закрутился и резко нырнул вниз, а Аарон Рамсдейл не достал.

Гол Джеймса со штрафного globallookpress.com

Гол будто активировал ещё и тех, кто до перерыва почти не был заметен. Мойсес Кайседо стал чаще протаскивать мяч через центр, Кукурелья начал смелее подниматься по левому флангу, а Нету перестал существовать только эпизодами и начал растягивать оборону. В какой-то момент матч стал похож на качели, где хозяева уже не могли так же спокойно успокаивать игру через центр, как в первые двадцать минут.

Самый обсуждаемый эпизод второго тайма — падение Гордона в штрафной после жёсткого контакта с Трево Чалобой. Со стороны это выглядело как столкновение без попытки сыграть в мяч, «Ньюкасл» требовал пенальти, стадион завёлся, но решения от ВАР не было. И почти сразу после этого «Челси» сравнял.

В этот момент к камбеку лондонцев добавилась ещё одна сюжетная ветка. Жоау Педру, которого Хау действительно хотел подписать летом, украл у «Ньюкасла» победу. До Рождества в Англии ещё пять дней, но аналогия с Гринчем напрашивается сама собой. Роберт Санчес рискнул после углового и выбил мяч на бразильца, тот головой принял мяч на ход (!) и одновременно обыграл Малика Тшау, а потом спокойно покатил в дальний угол мимо Рамсдейла. Этот гол не ощущался случайным, а Жоау Педру проявил ровно то хладнокровие, которого «Челси» не хватало в первом тайме.

Гол Жоау Педру globallookpress.com

Шанс на победу был у обоих, а свисток встретили гулом

После 2:2 игра слегка притормозила, обеим командам не хотелось отпускать хоть какой-то результат. «Ньюкасл» пытался вернуть себе темп заменами, «Челси» отвечал тем, что не откатывался слишком низко и продолжал искать быстрый выход в атаку. У хозяев были моменты, которые могли всё исправить. Самый яркий — когда Йоан Висса вывел Харви Барнса 1 на 1 с Санчесом, но Рис Джеймс прочитал эпизод и достал мяч в идеальном подкате. Капитан «Челси» добавил к голу блестящий оборонительный хайлайт, который в таком матче едва ли не ценее забитого мяча.

А ближе к финалу Барнс обязан был выводить «Ньюкасл» вперёд. Мёрфи блестяще нашёл Харви на дальней штанге, но тот не попал в пустой угол с лёта, уже никакой Рис Джеймс бы не помешал. В этот момент камера поймала реакцию Хау — тренер обхватил лицо руками, будто бы с ощущением, что уже слишком много раз видел похожие концовки. «Челси» тоже мог забрать победу, Рамсдейл часто вступал в игру, но какого-то одного стопроцентного шанса не было. А в добавленное время «Ньюкасл» вновь просил пенальти, теперь после эпизода с Барнсом и Джеймсом, плюс была проверка на возможную красную, но итог тот же — ВАР молчит.

Голевой момент Барнса globallookpress.com

Ничья вряд ли нравится и Хау, и Мареске, но в контексте матча, конечно, для «Челси» этот результат важнее. «Ньюкасл» снова упустил преимущество — уже 13 очков, которые команда Хау потеряла, ведя в счёте.

«Челси» был далёк от своей идеальной игры, но показал очень взрослую реакцию на провал в первом тайме. Тем не менее, удержать четвёртую строчку «синим» теперь будет намного труднее.