В матче 15-го тура чемпионата Германии «Байер» на выезде одолел «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.
Открыли счет в матче хозяева усилиями Ксавера Шлагера на 35-й минуте, но еще до перерыва благодаря голам Мартина Террье на 40-й минуте и Патрика Шика на 44-й минуте гости перевернули игру и вышли вперед. Во втором тайме Монтрелл Кулбрет установил окончательный результат на табло.
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг1:2БайерЛеверкузен
1:0 Ксавер Шлагер 35' 1:1 Мартен Терье 40' 1:2 Патрик Шик 44'
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Коста Неделькович (Боте Баку 70'), Давид Раум, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (Эль-Шадай Битшиабу 89'), Ксавер Шлагер, Тидиам Гомис (Тимо Вернер 79'), Конрад Хардер, Romulo Jose Cardoso da Cruz
Байер: Марк Флеккен, Луак Баде, Йонас Хофман (Эсекиэль Фернандес 57'), Мартен Терье (Montrell Culbreath 77'), Нейтан Телла (Кристиан Мишель Кофане 77'), Алейш Гарсия, Артур (Лукас Васкес 83'), Жануэль Белосьян, Роберт Андрих, Патрик Шик (Аксель Тапе 77'), Малик Тилльман
Жёлтые карточки: Артур 30' (Байер), Аксель Тапе 87' (Байер)
Победа позволила «Байеру» догнать «РБ Лейпциг» по очкам. Теперь в активе обеих команд по 29 баллов. «Байер» идет третьим, «РБ Лейпциг» — четвертым.