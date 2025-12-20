В матче 15-го тура чемпионата Германии «Байер» на выезде одолел «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.

Открыли счет в матче хозяева усилиями Ксавера Шлагера на 35-й минуте, но еще до перерыва благодаря голам Мартина Террье на 40-й минуте и Патрика Шика на 44-й минуте гости перевернули игру и вышли вперед. Во втором тайме Монтрелл Кулбрет установил окончательный результат на табло.

Результат матча

РБ Лейпциг Лейпциг 1:2 Байер Леверкузен

1:0 Ксавер Шлагер 35' 1:1 Мартен Терье 40' 1:2 Патрик Шик 44'

РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Коста Неделькович ( Боте Баку 70' ), Давид Раум, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд ( Эль-Шадай Битшиабу 89' ), Ксавер Шлагер, Тидиам Гомис ( Тимо Вернер 79' ), Конрад Хардер, Romulo Jose Cardoso da Cruz

Байер: Марк Флеккен, Луак Баде, Йонас Хофман ( Эсекиэль Фернандес 57' ), Мартен Терье ( Montrell Culbreath 77' ), Нейтан Телла ( Кристиан Мишель Кофане 77' ), Алейш Гарсия, Артур ( Лукас Васкес 83' ), Жануэль Белосьян, Роберт Андрих, Патрик Шик ( Аксель Тапе 77' ), Малик Тилльман

Жёлтые карточки: Артур 30' (Байер), Аксель Тапе 87' (Байер)