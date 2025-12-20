Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Арсенала» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги.

Виктор Дьекереш — нападающий «Арсенала» globallookpress.com

«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Тарковский, Кин, Миколенко, Айрогбунам, Гарнер, Алькарас, Грилиш, Макнил, Барри.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Инкапье, Калафьори, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Дьекереш.

Матч между этими командами стартует сегодня, 20-го декабря в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Эвертон» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. «Арсенал» — на 2-й строчке с 36-ю баллами.