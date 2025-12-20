Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура АПЛ.

Унаи Эмери globallookpress.com

«Нам будет очень сложно в эти выходные. Конечно, это "Юнайтед". И "Юнайтед" не только из-за своей истории, но и из-за того, как они пытаются построить команду, и в этом году они, конечно же, стремятся занять лидирующие позиции.

Они очень хорошо играют на выезде, очень хорошо. Выигрывают матчи, показывают фантастическую игру. Дома у них больше проблем, чем на выезде, но я очень уважаю их за историю, за то, как они играют с новым тренером, в прошлом и этом году, я думаю, они становятся лучше.

У них есть очень, очень хорошие футболисты, и в атаке они показывают фантастическую игру. Мы готовы, но мы уважаем их и остаемся скромными. Стоит быть скромным, особенно в такой момент, мы должны быть сдержанными, чтобы попытаться понять, почему мы играем так.

Я думаю, только три раза за 30 или 31 год "Астон Вилла" дома обыграла "Манчестер Юнайтед". И я считаю, что это действительно сумасшедшая цифра для "Астон Виллы" против Манчестер Юнайтед», — приводит слова Эмери Metro.

Матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 21 декабря. Начало игры — 19:30 мск.