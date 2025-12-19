Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выразил недоумение по поводу отставки бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Андрей Талалаев
Андрей Талалаев globallookpress.com

«Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм.  Вы оцениваете эпотаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры?  Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в "Спартаке".  За что его увольняют?  За то, что он горяч?  », — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года.  В первом сезоне сербский специалист привел команду к четвертому месту в РПЛ.  Отставка Станковича произошла 11 ноября 2025 года.  Сейчас москоский клуб возглавляет исполняющий обязанности Вадим Романов.