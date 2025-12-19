Главный тренер «Челси», Энцо Мареска, высказал свое мнение относительно слухов о его возможном назначении на место Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» в 2026 году.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Это никак на меня не влияет, потому что я знаю: это на 100 процентов спекуляции, и у меня нет времени на такие вещи. У меня контракт здесь до 2029 года. Все мое внимание сосредоточено исключительно на этом клубе, и я горжусь тем, что нахожусь здесь», — приводит слова Марески BBC.

Ранее британские СМИ писали, о возможном приглашении Марески в «Манчестер Сити» в конце текущего сезона. Журналисты посчитали вероятность ухода Пепа Гвардиолы с поста «горожан» летом вполне возможным. Мареска был в штабе испанского специалиста с 2016 по 2024 годы.