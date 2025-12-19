Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о восстановлении нападающего Кая Хаверца.

Микель Артета globallookpress.com

«В последние несколько недель он очень хорошо и довольно быстро прогрессирует, поэтому мы уверены, если всё будет продолжаться в том же духе на следующих тренировках, он скоро будет с нами. Не хочу называть какие-либо конкретные сроки, потому что после такого долгого отсутствия, после реабилитации, нам нужно быть осторожными. Необходимо двигаться пошагово, чтобы он вернулся надолго», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Хаверц принял участие только в одном матче чемпионата Англии. Он травмировался в игре с «Манчестер Юнайтед» в первом туре.