Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо».

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Эти разговоры не имеют никакой почвы.  Вот есть два клуба европейских, вот это точно, я знаю, мне звонили конкретно.  Ну, я сижу перед вами.  Названия этих клубов?  Конечно, есть.  Зачем вам знать?  Ни "Динамо", ни "Спартак" ко мне не обращались.  На сегодняшний день я не знаю, о чём вы говорите.  Говорю как есть», — заявил Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Напомним, что Черчесов по ходу сезона РПЛ возглавил «Ахмат» и смог поднять команду на восьмое место в турнирной таблице.