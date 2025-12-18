Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо».

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Эти разговоры не имеют никакой почвы. Вот есть два клуба европейских, вот это точно, я знаю, мне звонили конкретно. Ну, я сижу перед вами. Названия этих клубов? Конечно, есть. Зачем вам знать? Ни "Динамо", ни "Спартак" ко мне не обращались. На сегодняшний день я не знаю, о чём вы говорите. Говорю как есть», — заявил Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Напомним, что Черчесов по ходу сезона РПЛ возглавил «Ахмат» и смог поднять команду на восьмое место в турнирной таблице.