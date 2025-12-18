Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матчей с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка английской лиги.

Эдди Хау globallookpress.com

«В прошлом году мы уже участвовали в подобных играх, и оба матча принесли нам хорошие результаты.

Мне очень нравятся двухматчевые полуфиналы. Думаю, именно это делает Кубок лиги немного уникальным — домашние и выездные матчи. Это будет действительно сложный поединок, и все хотят завоевать трофей», — приводит слова Хау клубная пресс-служба.

Напомним, что «Ньюкасл» является действующим победителем Кубка лиги. В прошлогоднем финале он обыграл «Ливерпуль» (2:1).