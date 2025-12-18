Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о взаимоотношениях с наставником сборной России Валерием Карпиным.

«У меня абсолютно с ним нормальные отношения.  Я помню, когда уже был чемпионом Советского Союза, вот его только привели в "Спартак".  Был всегда дисциплинированный, такой целеустремлённый парень, хорошо играл, карьера у него сложилась футбольная хорошо в Испании.

Сейчас он функционер, тренер, вот я его видел, когда хоронили Никиту Павловича (Симоняна).  Я его спросил, как семья.  Вот такие отношения.  Естественно, мы не друзья.  Мы не дружим», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона Валерий Карпин расторг контракт с московским «Динамо».  При этом, специалист продолжает работать главным тренером сборной России.