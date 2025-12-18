Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о взаимоотношениях с наставником сборной России Валерием Карпиным.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«У меня абсолютно с ним нормальные отношения. Я помню, когда уже был чемпионом Советского Союза, вот его только привели в "Спартак". Был всегда дисциплинированный, такой целеустремлённый парень, хорошо играл, карьера у него сложилась футбольная хорошо в Испании.

Сейчас он функционер, тренер, вот я его видел, когда хоронили Никиту Павловича (Симоняна). Я его спросил, как семья. Вот такие отношения. Естественно, мы не друзья. Мы не дружим», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона Валерий Карпин расторг контракт с московским «Динамо». При этом, специалист продолжает работать главным тренером сборной России.