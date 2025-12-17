Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о прогрессе молодых российских футболистов в 2025-м году.

Александр Тарханов globallookpress.com

«В 2025 году молодые российские футболисты становились лучше. Так, мы увидели прогресс Батракова и успехи других игроков "Локомотива".

И еще наблюдали за опытными спортсменами, которые тоже нас радовали. Например, Артём Дзюба не сбавил за этот год», — сказал Тарханов «Евро-Футбол. Ру».

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.