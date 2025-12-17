Аргентинский полузащитник Лукас Вера высказался о своем возвращении в российскую Премьер-лигу.

Лукас Вера t.me/fclokomotiv

Напомним, что футболист подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2027/2028.

«Я очень рад. Давно хотел перейти сюда, и, к счастью, это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал. Здорово, что удалось приехать перед началом сборов. Получится пройти полноценную подготовку с командой к началу второй части сезона», — сказал Вера в интервью клубному каналу «Локомотива».

В прошлом сезоне полузащитник провел за «Химки» 30 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.