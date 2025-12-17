Бывший игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал возможный уход полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Считаю, что уход Баринова — большая потеря для "Локомотива". И даже не столько как футболиста, сколько лидера, который очень сильно влияет на команду в раздевалке. Такими футболистами не разбрасываются. Однако если "Локомотив" сможет компенсировать потерю Баринова и будет результат, через пару месяцев все забудут об этом», — сказал Гуренко «Чемпионату».

Ранее стало известно, что Баринов не продлит контракт с «Локомотивом» и близок к переходу в ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник