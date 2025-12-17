Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «бело-голубых».

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Черчесов — амбициозный тренер, и, вполне вероятно, он согласится возглавить "Динамо". Он максималист и хороший мотиватор. С ним будет стоять задача побеждать в каждом матче. Если он возглавит команду сейчас, то рассчитывать на высокие места в этом сезоне будет трудно — отрыв слишком большой. В следующем сезоне — возможно», — цитирует Граната «Спорт-Экспресс».

«Динамо» на данный момент остается без главного тренера после ухода Валерия Карпина в ноябре. На данный момент исполняющим обязанности является Ролан Гусев.