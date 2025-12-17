Энцо Мареска, главный тренер «Челси», после победы над «Кардиффом» (3:1) в четвертьфинале Кубка английской лиги рассказал о причинах ограниченного игрового времени вингера Эстевао в последних матчах.

Эстевао
Эстевао globallookpress.com

«У Эстевао есть небольшая проблема.  Это мышечная проблема.  Он не сможет сыграть с "Ньюкаслом" в субботу.  Что касается последующего матча — посмотрим», — приводит слова Марески The Standard.

18-летний игрок сборной Бразилии пропустил встречи с «Кардиффом» и «Аталантой», а также вышел на поле лишь на 22 минуты в двух последних турах АПЛ.  В дебютном сезоне в Англии Эстевао забил пять голов в 21 матче за «Челси».