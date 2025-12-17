«Барселона» с трудом обыграла в 1/16 финала Кубка Испании «Гвадалахару» со счетом 2:0. Матч между командой из третьего дивизиона и каталонским грандом прошел на стадионе «Педро Лaneрес» в Гвадалахаре.
Первый гол на 76-й минуте забил датский защитник «Барселоны» Андрес Кристенсен, воспользовавшись передачей нидерландского полузащитника Френки де Йонга. На 90-й минуте преимущество удвоил Маркус Рашфорд, замкнув прострел Ламина Ямаля.
Результат матча
ГвадалахараГвадалахара0:2БарселонаБарселона
0:1 Андреас Кристенсен 76' 0:2 Маркус Рашфорд 90'
Гвадалахара: Dani Vicente, Miguel Angel Garcia Cera, Javier Ablanque Albarran, Jorge Casado, Julio Martinez, Agus Moreno (T.Calvo 62'), Manu Ramirez (Salifo Caropitche Mendes 62'), Samu Mayo (Raul Tavares 72'), Pablo Rojo, Borja Diaz (Daniel Gallardo 62'), Alejandro Canizo Ruiz
Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Хофре Торрентс (Алекс Бальде 63'), Андреас Кристенсен (Жерар Мартин 86'), Эрик Гарсия, Фермин Лопес, Руни Барджи (Педри 75'), Френки де Йонг, Марк Берналь (Пау Кубарси 46'), Марк Касадо (Жюль Кунде 75'), Маркус Рашфорд, Ламин Ямаль
Жёлтые карточки: Manu Ramirez 32', Samu Mayo 54' — Марк Берналь 30'
Для «Барселоны» это дебют в текущем розыгрыше Кубка Испании — каталонцы получают путёвку в 1/16 финала как участники Ла Лиги. «Гвадалахара» же прошла долгий путь: в 1/32 финала она одолела «Касереньо» (2:1), а в 1/16 — «Сеуту» (1:0).