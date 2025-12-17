«Барселона» с трудом обыграла в 1/16 финала Кубка Испании «Гвадалахару» со счетом 2:0. Матч между командой из третьего дивизиона и каталонским грандом прошел на стадионе «Педро Лaneрес» в Гвадалахаре.

Первый гол на 76-й минуте забил датский защитник «Барселоны» Андрес Кристенсен, воспользовавшись передачей нидерландского полузащитника Френки де Йонга. На 90-й минуте преимущество удвоил Маркус Рашфорд, замкнув прострел Ламина Ямаля.

Результат матча

Гвадалахара Гвадалахара 0:2 Барселона Барселона

0:1 Андреас Кристенсен 76' 0:2 Маркус Рашфорд 90'

Гвадалахара: Dani Vicente, Miguel Angel Garcia Cera, Javier Ablanque Albarran, Jorge Casado, Julio Martinez, Agus Moreno ( T.Calvo 62' ), Manu Ramirez ( Salifo Caropitche Mendes 62' ), Samu Mayo ( Raul Tavares 72' ), Pablo Rojo, Borja Diaz ( Daniel Gallardo 62' ), Alejandro Canizo Ruiz

Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Хофре Торрентс ( Алекс Бальде 63' ), Андреас Кристенсен ( Жерар Мартин 86' ), Эрик Гарсия, Фермин Лопес, Руни Барджи ( Педри 75' ), Френки де Йонг, Марк Берналь ( Пау Кубарси 46' ), Марк Касадо ( Жюль Кунде 75' ), Маркус Рашфорд, Ламин Ямаль

Жёлтые карточки: Manu Ramirez 32', Samu Mayo 54' — Марк Берналь 30'