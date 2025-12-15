прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.54

16 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Гвадалахара» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Гвадалахара»

Турнирное положение: «Гвада» выступает в третьем по рангу дивизионе. Команда там находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Гвадалахара» на один балл отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гвада» уступила «Реалу» (В) (1:3).

До того команда сумела одолеть «Осасуну» (В) (1:0). Да и поединок с «Сеутой» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Гвадалахара» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гвада» нынче выглядит вполне выгодно. Команда до последней неудачи победила 2 раза кряду.

Причем «Гвадалахара» постарается дать бой «Барселоне». А вот пропускает команда чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Гвада» будет пытаться максимально преуспеть в контригре.

«Барселона»

Турнирное положение: «Кулес» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Барселона» набрала 43 очка в 17 матчах чемпионата. При этом команда в среднем забивает реже 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Барселона» переиграла «Осасуну» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Айнтрахту» Фр (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкий «Бетис» (5:3).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кулес» нынче смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 5 своих последних матчах.

При этом «Барселона» сильна в любом кадровом сочетании. Вот и в этой встрече свой шанс наверняка получат некоторые резервисты.

Команда максимально мотивирована преуспеть на всех фронтах. Даже в условиях кадровой ротации «Кулес» не должны иметь проблем с этим.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кулес» банально не должны замечать столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Гвада» забивает в среднем гол за матч

«Кулес» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Барселона» победила в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.66, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.48 и 2.66.

Прогноз: «Кулес» весьма сильны в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости в любом кадровом сочетании не должны иметь проблем со столь скромным оппонентом.

2.54 Фора «Барселоны» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Гвадалахара» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.22 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Гвадалахара» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.22