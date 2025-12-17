Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился мыслями перед матчем полуфинала Суперкубка Италии против «Наполи».

Массимилиано Аллегри — главный тренер «Милана» globallookpress.com

«Это будет совсем другая игра по сравнению с матчами чемпионата. Суперкубок — это игра на вылет, и цель одна — выйти в финал. "Наполи" (после двух поражений подряд) будет очень зол. У них такая же цель, как и у нас. Нас ждёт хорошая игра с точки зрения тактики. В сложные моменты Конте всегда достаёт из игроков всё лучшее, поэтому нам нужно очень хорошо подготовиться ментально к трудностям, которые могут возникнуть.

Фофана в нашем распоряжении. Состояние Леау мы оценим после сегодняшней тренировки. Салемакерс придаёт команде баланс — он действует и в атаке, и в обороне. Атекаме и Яшари восстановились и могут дать нам несколько вариантов», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

Матч между «Наполи» и «Милана» состоится завтра, 18-го декабря в 22:00 по мск.