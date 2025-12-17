прогноз на матч Суперкубка Италии, ставка за 3.05

18 декабря в матче 1/2 финала Суперкубка Италии сыграют «Наполи» и «Милан». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Наполи»

Турнирное положение: действующие чемпионы Италии продолжают борьбу за то, чтобы защитить титул и оставить его у себя.

Неаполитанский коллектив в настоящий момент имеет в своем активе 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

Команда из Неаполя в текущем сезоне смогла забить 22 мяча, а пропустила всего 13.

Последние матчи: в прошлых турах неаполитанцы проиграли «Удинезе» (0:1), но выиграли у «Ювентуса» (2:2) и «Ромы» (1:0).

Также «голубые» победили «Кальяри» по пенальти в Кубке Италии и уступили «Бенфике» (0:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы в стане «партенопейцев» Кевин Де Брейне, Франк Ангисса, Билли Гилмур и Ромелу Лукаку.

Состояние команды: подопечные Антонио Конте текущий сезон проводят не так удачно, как прошлый, но все равно находятся в борьбе за чемпионский титул.

Если в Лиге чемпионов для «Наполи» успехом будет выход в плей-офф, то вот в Серии А команду устроит только победа. Ну и за Суперкубок нужно бороться, ведь в этом турнире необходимо выиграть всего два матча.

«Милан»

Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне выступает удачно и претендует на чемпионство.

Сейчас в активе миланского коллектива 32 очка и вторая строчка в турнирной таблице.

За 15 матчей «россонери» смогли 24 раза поразить ворота соперника и 13 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах миланцы поделили очки с «Сассуоло» (2:2), но победили «Торино» (3:2), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0).

Также «дьяволы» уже прекратили борьбу за Кубок Италии, уступив на выезде «Лацио» (0:1).

Не сыграют: в лазарете Рафаэл Леау, Юссуф Фофана и Сантьяго Хименес.

Состояние команды: подопечные Массимилиано Аллегри, ставшие восьмыми в прошлом сезоне, в текущем намерены вести борьбу за чемпионство. «Милан» не принимает участие в еврокубках, что в плюс команде в плане борьбы за Скудетто.

Думается, что «красно-черные» вполне могут побороться за чемпионство, учитывая все расклады. Сейчас отставание от «Интера» составляет всего одно очко. Также «Милан» вполне можно считать фаворитом Суперкубка Италии. Сейчас у команды отличная игра.

Статистика для ставок

«Наполи» проиграл 2 последних матча

«Милан» проиграл только 1 из последних 16 матчей

В последнем очном матче «Милан» победил «Наполи» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 3.70. Ничья оценена в 3.05, а победа «Наполи» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.63.

Прогноз: команды примерно равны, а в такой игре рисковать точно никто не станет, поэтому вполне вероятна ничья в основное время.

Ставка: ничья за 3.05.

Прогноз: команды будут бояться допустить ошибку и вряд ли стоит ждать много забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.10.