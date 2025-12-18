Битва Конте против Аллегри в шаге от трофея

Суперкубок Италии в новом формате стартует громким полуфиналом, в Эр-Рияде встретятся действующий чемпион Серии А «Наполи» и обладатель трофея «Милан». Для обеих команд это пауза в напряжённой чемпионской гонке и редкая возможность быстро завоевать титул, который может стать подтверждением амбиций на вторую часть сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

38' Жёлтую получил Рабьо, снова жёстко сыграл в подкате, на этот раз против Ди Лоренцо.

37' Нкунку завершал контратаку «Милана» у линии штрафной — выше ворот пробил.

36' Политано навесил с углового на ближнюю штангу, не получилось пробить.

33' Спинаццола фолил в атаке, снёс Салемакерса.

32' Мактоминей в касание пробил с линии штрафной после скидки Хёйлунна, мимо ближнего угла.

31' Павлович зацепился за мяч в штрафной «Наполи», но чуть позже арбитр поднял флаг – вне игры.

29' Политано тяжело подняться, врачи вышли на поле, чтобы оказать помощь вингеру.

28' Рабьо грубо влетел в ноги Политано сзади, арбитр устно предупреждает француза.

27' Меньян самоотверженно сыграл на выходе против Хёйлунна, получил по ногам от норвежца.

27' Слишком сильно навесил Нкунку со штрафного, всех перелетел мяч.

24' Опасный штрафной заработал «Милан», Нкунку и Яшари готовятся к подаче.

22' Меньян выронил мяч после подачи углового, Элмас не попал в ворота после отскока!

21' Хёйлунн упал в штрафной после контакта с Салемакерсом, арбитр не верит нападающему.

20' Павлович блестяще сыграл в подкате, остановил проход Спинаццолы по левому флангу.

20' Нкунку не смог зацепиться за длинную передачу Меньяна, мяч пришёл в руки к Милинковичу-Савичу.

18' Салемакерс навесил в штрафную, Мактоминей головой выбил мяч.

16' Нкунку головой скинул в центр штрафной, Салемакерс пробил в касание – выше ворот.

15' «Милан» держит мяч в позиционной атаке, ищут момент «россонери».

13' Салемакерс неприятно призмелился на спину после борьбы вверху со Спинаццолой, не сразу поднимается бельгиец.

12' У Политано не получился навес в штрафную, мяч ушёл за лицевую.

09' Салемакерс не дал навесить Нересу, отлично отработал в обороне.

08' Нерес пробил издалека и попал в защитника, угловой будет.

07' Лоботка получил по ногам от Де Винтера, «Наполи» заработал штрафной.

05' У Павловича вместо удара через себя получился пас, Лофтус-Чик бил с пары метров, Милинкович-Савич классно сыграл на выходе!

02' Элмас пробил издали, Меньян на месте.

01' «Наполи» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 В Эр-Рияде около 11 градусов, без осадков и ветра, но газон на «Кинг Сауд Стэдиум», кажется, не в идеальном состоянии.

21:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Лука Цуфферли, ассистенты — Империале и Росси, четвёртый арбитр — Пеццуто, ВАР — Джанлука Аурелиано, ассистент ВАР — Дионизи.

21:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Рахмани, Жезус, Спинаццола, Элмас, Лоботка, Мактоминей, Политано, Хёйлунн, Нерес.

«Милан»: Меньян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Лофтус-Чик, Яшари, Рабьо, Эступиньян, Нкунку, Пулишич.

«Наполи»

Команда Антонио Конте подходит к поездке в Саудовскую Аравию в непростом состоянии. Два подряд поражения (от «Бенфики» в Лиге чемпионов и от «Удинезе» в Серии А) прервали пятиматчевую победную серию и вновь подсветили нестабильность вне родного стадиона как одну из главных проблем «Наполи» в этом году. Семь выездных поражений уже сейчас — тревожная статистика для действующего чемпиона.

При этом контраст с домашними матчами разителен, календарный год на «Диего Армандо Марадона» «Наполи» завершил без поражений. В Эр-Рияде же команде Конте предстоит сыграть на нейтральном поле, где привычных ориентиров уже нет. Отдельный вопрос — атакующий потенциал. Без полноценного участия Ромелу Лукаку, который только недавно вернулся к тренировкам, нагрузка вновь ложится на Расмуса Хёйлунна, который забивает часто, но не стабильно получает поддержку из глубины.

Исторически противостояние с «Миланом» остаётся максимально равным. За последние двадцать матчей обе команды одержали по семь побед. Однако недавний очный поединок в чемпионате остался за «россонери», и это добавляет полуфиналу дополнительный оттенок реванша.

«Милан»

«Милан» прилетает в Саудовскую Аравию в статусе действующего обладателя Суперкубка и с вполне конкретной исторической целью, в случае нового триумфа клуб сравняется с «Ювентусом» по числу побед в турнире. При этом форма команды Массимилиано Аллегри также далека от идеальной. Ничья с «Сассуоло» в последнем туре Серии А стала продолжением серии матчей, где «Милан» даёт играть заведомо более слабому сопернику.

Оборона, начинавшая сезон серией «сухих» матчей, в последние недели выглядит уязвимой, особенно против команд, которые активно используют фланги и длинные забросы. Тем не менее, «Милан» остаётся единственной командой Серии А без поражений на выезде, а опыт Аллегри и таких игроков, как Лука Модрич, помогает сохранять турнирную устойчивость даже в не самых удачных игровых отрезках.

Ключевой фигурой остаётся Кристиан Пулишич. Американец стабильно решает эпизоды в больших матчах и уже забивал «Наполи» в текущем сезоне. В отсутствие Сантьяго Хименеса именно связка Пулишича с Нкунку или Леау должна стать главным источником остроты, хотя участие португальца в старте до последнего остаётся под вопросом.

