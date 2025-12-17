17 декабря состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между «Алавесом» и «Севильей». Встреча пройдет на стадионе «Мендисорротца» и начнется в 23:00 мск.
В этом сезоне «Севилья» уже один раз огорчила хозяев, но только в Примере. Эта победа стала первой для гостей за последние 5 матчей против «Алавеса». После разгрома «Овьедо» в Примере со счетом 4:0 «андалусийцы» будут чувствовать себя увереннее.
«Севилья» не проигрывает уже 3 матча подряд. Сможет ли «Севилья» развить успех и добиться прохода в 1/8 финала Кубка Испании?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры считают фаворитом «Алавес» за 2.44, на победу «Севильи» они дают 3.20.
- Прогноз на матч от ИИ — победа «Алавеса» со счетом 1:0.
Трансляция матча
