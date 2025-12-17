17 декабря состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между «Алавесом» и «Севильей». Встреча пройдет на стадионе «Мендисорротца» и начнется в 23:00 мск.

В этом сезоне «Севилья» уже один раз огорчила хозяев, но только в Примере. Эта победа стала первой для гостей за последние 5 матчей против «Алавеса». После разгрома «Овьедо» в Примере со счетом 4:0 «андалусийцы» будут чувствовать себя увереннее.

«Севилья» не проигрывает уже 3 матча подряд. Сможет ли «Севилья» развить успех и добиться прохода в 1/8 финала Кубка Испании?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры считают фаворитом «Алавес» за 2.44, на победу «Севильи» они дают 3.20.

Прогноз на матч от ИИ — победа «Алавеса» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.