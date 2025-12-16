Пройдет ли «Алавес» в Кубке Испании «Севилья»?

прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.00

17 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Севилья». Начало встречи — 23:00 мск.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» уже прошел две стадии Кубка Испании, в которых на выезде был на голову сильнее «Португалете» (3:0) и «Депортиво Гечо» (7:0).

Команда по итогам 16-ти туров Ла Лиги занимает 12-ю строчку с отрывом в три очка от зоны вылета (18-20-я позиции) и с отставанием в семь баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата баскский клуб на своей арене потерпел поражение от «Реала» (1:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах обыграл «Реал Сосьедад» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» выиграл два раза при одном поражении.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев выйти в 1/8 финала, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Карлос Висенте и Мариано Диас — лучшие бомбардиры команды в Кубке Испании текущего сезона с тремя голами.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья», как и соперник, прошла две стадии Кубка Испании, в которых на выезде была сильнее «Эстремадуры» (2:1) и «Толедо» (4:1).

Команда после 16-ти поединков элитного дивизиона занимает девятую строчку с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6) и с отрывом в пять пунктов от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства андалузцы на своём поле одержали рагромную победу над «Овьедо» (4:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского чемпионата коллектив потерял очки, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Валенсией» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Севилья» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Аднан Янузай — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Алавеса» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Алавес» проиграл

в трех последних матчах «Севильи» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.85, победа «Алавеса» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.85.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Между тем, в пяти из девяти последних выездных матчей гости выиграли.

Ставка: «Севилья» победит за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Алавеса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10