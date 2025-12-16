Наставник «Борнмута» Андони Ираола подвел итоги ничейного результата 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:4).

Андони Ираола globallookpress.com

«Очень трудно объяснить.  Но я предпочитаю 4:4, а не 0:0.  Было много взлетов и падений. "Юнайтед" был намного лучше нас 20 минут.  В целом я доволен, за исключением этих 20 минут.
Они наказывали нас действиями Диалло и Мбеумо.  Мы забили четыре гола и пропустили четыре.  Нам нужно было, чтобы некоторые игроки отметились в статистике, и это хорошо для их уверенности.
Нам не хватает качества, когда мы защищаем свои ворота.  Это то, над чем нам нужно работать.  Ситуация иная, когда ты пропускаешь так много голов, а соперник не создает столько же, сколько мы.
Я считаю, у нас есть талантливые защитники и качественные игроки, нам просто нужно лучше защищаться.  Мы позаботились об атаке.  У нас есть нужные качества, нам просто нужно работать вместе», — сказал Ираола после матча.

«Вишенки» теперь имеют 21 очко и дут 13-ми в таблице АПЛ.  В 17-м туре они дома сыграют с «Бернли».