Наставник «Борнмута» Андони Ираола подвел итоги ничейного результата 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:4).

Андони Ираола globallookpress.com

«Очень трудно объяснить. Но я предпочитаю 4:4, а не 0:0. Было много взлетов и падений. "Юнайтед" был намного лучше нас 20 минут. В целом я доволен, за исключением этих 20 минут.

Они наказывали нас действиями Диалло и Мбеумо. Мы забили четыре гола и пропустили четыре. Нам нужно было, чтобы некоторые игроки отметились в статистике, и это хорошо для их уверенности.

Нам не хватает качества, когда мы защищаем свои ворота. Это то, над чем нам нужно работать. Ситуация иная, когда ты пропускаешь так много голов, а соперник не создает столько же, сколько мы.

Я считаю, у нас есть талантливые защитники и качественные игроки, нам просто нужно лучше защищаться. Мы позаботились об атаке. У нас есть нужные качества, нам просто нужно работать вместе», — сказал Ираола после матча.

«Вишенки» теперь имеют 21 очко и дут 13-ми в таблице АПЛ. В 17-м туре они дома сыграют с «Бернли».