Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что клуб был готов расстаться с ним прошлым летом.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Я решил остаться — отчасти по семейным обстоятельствам, но еще и потому, что искренне люблю этот клуб. Разговор с тренером тоже повлиял на меня. Однако со стороны руководства ощущалось нечто вроде: "Если ты уйдешь, мы особо не расстроимся". Мне от этого очень больно. Даже не столько больно, сколько грустно, ведь меня абсолютно не в чем упрекнуть», — приводит слова Фернандеша Sport Witness.

Летом 2025 года появились слухи о возможном переходе Бруну в саудовский чемпионат, но полузащитник остался в «МЮ». В текущем сезоне португальский полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей во всех турнирах, забив пять мячей и отдав семь голевых передач.