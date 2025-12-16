Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии IFFHS.

Усман Дембеле globallookpress.com

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала итоговый рейтинг, где французский вингер набрал 153 очка и обошел 18-летнего Ламина Ямаля из «Барселоны» (97 очков) и Гарри Кейна из «Баварии» (62 очка). Ямаль также стал лучшим молодым игроком года.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 12 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав три голевые передачи за «ПСЖ». За прошлый календарный год 28-летний француз был удостоен награды «Золотой мяч».