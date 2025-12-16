Стали известны номинанты на звание лучшего тренера сезона премии The Best FIFA Football Awards. Церемония пройдет во вторник, 16 декабря, в Дохе (Катар). Начало мероприятия — в 20:00 по московскому времени.

Микель Артета globallookpress.com

В рамках премии капитаны и тренеры национальных сборных, журналисты и болельщики определят лучших футболиста, тренера, вратаря, автора гола и символическую сборную сезона (август 2024 — август 2025).

Среди номинантов на приз лучшему тренеру — Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль»).​