Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о текущем положении дел в команде.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Состояние команды? Нестабильность. Конечно, мы выигрываем больше матчей. Мы не проигрываем так же много, но этого недостаточно.

Мы должны признать, что у нас были моменты, которые могли бы стать решающими для набора большего количества очков в этом сезоне.

Мы пропускаем слишком много голов, это должно измениться в будущем», — цитирует Аморима BBC.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима сейчас располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.