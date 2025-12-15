Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал главное разочарование первой части текущего сезона РПЛ.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Разочарование? "Динамо" с Карпиным. Я очень хорошо отношусь к Валерию Георгиевичу, знаю его лично, мы общаемся. Я за него очень переживал. Но, к сожалению, у него в "Динамо" не получилось. И этому есть много причин — многочисленные травмы футболистов, не вошли в игру Осипенко с Глебовым, которые были приобретены у "Ростова". Много моментов есть, которые не позволили Карпину создать то, что он хотел», — цитирует Наумова «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что «Динамо» идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера команды является Ролан Гусев, который сменил у руля команды Валерия Карпина.