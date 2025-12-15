Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков одержал победу в голосовании среди болельщиков за звание лучшего футболиста по итогам ноября-декабря этого года. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Максим Глушенков — полузащитник «Зенита» globallookpress.com

За период ноября — декабря Глушенков провел за «Зенит» 6 матчей, забил 2 гола и сделал голевую передачу. Полузащитник получил эту награду в 3-й раз подряд.

Всего в нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 21-м матче за «Зенит», забил 10 голов и сделал 7 голевых передач.

