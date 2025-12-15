В «Спартаке» назвали имя лучшего футболиста команды по итогам ноября и декабря этого года.

Пабло Солари — игрок «Спартака» globallookpress.com

Им стал нападающий Пабло Солари. В 6-и встречах игрок забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Солари набрал 49% в голосовании болельщиков за звание лучшего футболиста.

Всего в нынешнем сезоне нападающий провел за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал столько же голевых передач.

