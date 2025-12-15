Московский «Спартак» больше не имеет финансовых обязательств перед бывшим главным тренером Деяном Станковичем.

Деян Станкович globallookpress.com

«Расторжение соглашения проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба», — приводит слова генедерального директора красно-белых Сергея Некрасова «РИА Новости Спорт».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября и работал с командой с лета 2024 года. Сейчас серба называют главным кандидатом на пост главного тренера «Црвены Звезды».

После первой части сезона красно-белые идут шестыми в таблице РПЛ с 29 очками.